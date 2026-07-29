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ore 21,30 - Diretta streaming, il Papa guida l'incontro di preghiera "Cantico di pace" nel Borgo Laudato Si'

In diretta da Castel Gandolfo, l’incontro di preghiera e fraternità guidato da Leone XIV nel Borgo Laudato sì, nei giardini delle Ville Pontificie, promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato si' e dall’Andrea Bocelli Foundation. La preghiera è accompagnata dalla voce di Bocelli e dal coro ABF Voices composto da 164 bambini e giovani provenienti da Terra Santa, Uganda, Haiti e Italia