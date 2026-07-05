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Il Papa a Lampedusa, il video racconto in un minuto della visita

La visita al cimitero per rendere omaggio alle tombe dei migranti senza volto e senza nome, dinanzi ai quali rimane a pregare in silenzio e depone una corona di fiori. Poi la tappa alla Porta d'Europa con l'incontro con una famiglia di migranti e la potente immagine del Pontefice lì dove il mare si fa confine e orizzonte. Infine la benedizione di una stele che ribattezza il Molo Favaloro in Molo Papa Francesco e la Messa finale