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ore 8,30 - Diretta streaming, il Papa ad Assisi incontra i giovani e celebra la Messa a Santa Maria degli Angeli
Il programma della visita pastorale di Leone XIV ad Assisi:
- Ore 8.45 – Incontro con i giovani in Piazza Santa Maria degli Angeli
Il Santo Padre incontrerà i giovani partecipanti al "Go! Franciscan Youth Meeting 2026" risponderà a tre loro domande. A seguire – Saluti nel chiostro del Convento con rappresentanti degli Ordini Francescani, i vescovi presenti e i membri del Comitato Nazionale per l’Ottavo Centenario della morte di san Francesco d’Assisi.
- Ore 10.30 – Celebrazione della Santa Messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli
Il Santo Padre presiederà la celebrazione eucaristica e pronuncerà l’omelia. Prima della benedizione finale un giovane rivolgerà un ringraziamento al Papa per l’incontro