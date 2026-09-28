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ore 10 - Diretta streaming, il Papa in Francia, a Metz l'incontro interreligioso e il meeting per l'Europa

Nel suo ultimo giorno in Francia, Leone XIV visita Metz, città al confine con la Germania e il Belgio, nel segno di Robert Schuman, considerato uno dei padri fondatori dell’Europa, dichiarato venerabile da Papa Francesco nel 2019. Nel centro congressi a lui intitolato il Pontefice partecipa ad un incontro interreligioso e all’appuntamento “Alle radici dell’Europa per la pace e l’unità”, in programma alle 11, alla presenza del presidente francese, Emmanuel Macron, che ha invitato i leader dell’Unione europea. Al termine sono previsti incontri privati bilaterali con capi di Stato e di governo