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ore 9 - Diretta streaming, il Papa visita il centro per migranti "Maison Bakhita" di Parigi

Leone XIV visita il Centro di Accompagnamento e Integrazione sociale Maison Bakhita, un importante polo di accoglienza per migranti e persone esiliate istituito dall’Arcidiocesi di Parigi nel 2021 nel XVIII arrondissement di Parigi e intitolato alla religiosa sudanese, testimone di fede e simbolo universale della lotta alla schiavitù. In questo centro in cui si offre formazione linguistica e professionale, supporto alle famiglie e assistenza medica e psicologica anche per il superamento dei traumi, il Pontefice incontra ospiti e assistiti e rivolge loro un saluto