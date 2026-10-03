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La preghiera del Papa per il mese di ottobre: «La Chiesa accolga chi soffre di ansia e depressione»

«Dio conosce le luci e le ombre che ci abitano» e le ferite «silenziose che a volte nessuno vede». Nel video con l’intenzione di preghiera per il mese di ottobre, Leone XIV rivolge il suo pensiero a tutte le persone che affrontano le sfide della salute mentale. Il Papa prega per chi soffre di ansia, depressione e altre malattie mentali, chiedendo perdono per l’indifferenza, lo stigma e la discriminazione che ancora accompagnano queste fragilità. E invoca una Chiesa «casa aperta», capace di ascoltare senza giudicare e di prendersi cura delle ferite interiori