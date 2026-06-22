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ore 11 - Diretta streaming, il Papa visita la sede del Programma Alimentare Mondiale (PAM)

Leone XIV visita la sede romana del Programma Alimentare Mondiale nel quartier generale situato in via Cesare Giulio Viola 68, zona Parco de' Medici, dove incontra i partecipanti alla Sessione annuale del Consiglio di Amministrazione.

Il Programma Alimentare Mondiale (World Food Programme) è una delle più grandi organizzazioni umanitarie del mondo. Si tratta dell'agenzia delle Nazioni Unite incaricata di fornire assistenza alimentare per combattere la fame. Fondato nel 1961 e con sede centrale a Roma, il WFP ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2020