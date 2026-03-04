Video

Le reliquie non disturbano: sono segno dello Spirito e dell’amore vissuto

Le reliquie di San Francesco stanno facendo discutere. C’è chi parla di “disturbo”, chi sospetta interessi economici. Ma per la Chiesa Francesco non è in quelle ossa: vive nella comunione dei santi, nell’Eucaristia, nella fede che ci rende un solo corpo.

Le reliquie non sono il santo, sono il segno del passaggio dello Spirito Santo nella sua vita: la testimonianza concreta di un amore donato fino in fondo. Venerarle significa rinsaldare un legame di affetto e, soprattutto, riconoscere l’opera di Dio nella storia.

Non sono in vendita. La teca è sigillata dal 1978 e le immagini diffuse lo confermano. Non commercio, ma memoria viva. Non guadagno, ma dono condiviso.