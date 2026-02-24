Video

Il Custode del Sacro Convento di Assisi: «Le reliquie di San Francesco non sono in vendita, farne commercio è disgustoso»

Fra Marco Moroni interviene sul commercio, soprattutto online, delle reliquie dei Santi, a cominciare da quelle di San Francesco, che ha preso vigore in questi giorni in concomitanza con l’esposizione, ad Assisi, delle spoglie mortali del Poverello in occasione degli 800 anni della morte e mette in guardia i fedeli dalle truffe: «La vendita delle reliquie è assurda, e il fatto che esista un mercato online con prezzi anche altissimi è una deriva che la Chiesa rifiuta. Le reliquie non sono in vendita»