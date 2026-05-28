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Sviene per il caldo durante l'udienza a S. Pietro, il Papa lo soccorre

Caldo e afa record a Roma in una giornata già segnalata ieri con bollino rosso nella Capitale e una persona è svenuta all'udienza generale di papa Leone tenutasi questa mattina sul sagrato di piazza San Pietro. Un uomo è caduto per terra mentre si trovava proprio vicino al palco montato al centro del sagrato da dove tiene l'udienza il Pontefice tanto che Leone stesso è immediatamente corso verso l'uomo per prestare anche il suo aiuto.