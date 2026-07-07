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Terremoto Venezuela, CESVI: «Emergenza continua, situazione sanitaria al collasso»

«La situazione è disastrosa. Ancora migliaia di persone mancano all'appello, i familiari continuano a cercare sotto le macerie insieme alle squadre di soccorso. Mancano acqua potabile e cibo, ma preoccupa anche la situazione sanitaria. Il terremoto ha distrutto completamente il sistema fognario ed è per questo che stiamo distribuendo non solo beni di prima necessità, ma anche kit igienico-sanitari e di sensibilizzazione per le pratiche di igiene». È da La Guaira, la zona del Venezuela più colpita dal terremoto avvenuto nella notte tra il 25 e 26 giugno, che arriva la testimonianza di Marcelo Garcia Dalla Costa, Responsabile Programmi Internazionali di CESVI. La situazione si aggrava di ora in ora anche perché, oltre alle zone densamente popolate come La Guaira, il terremoto ha colpito anche alcune aree rurali, dove l'assistenza umanitaria ancora fatica ad arrivare.