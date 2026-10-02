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Torna il Rosario di "Maria con te", appuntamento il 5 ottobre alle 21

Dopo la pausa estiva, riprende l'appuntamento mensile di preghiera. Lunedì 5 ottobre, alle ore 21, ci ritroveremo online per pregare insieme il Rosario, nel cuore dell’ottobre mariano, con una particolare intenzione per la pace, come ha chiesto papa Leone.

Nel video, Luciano Regolo, condirettore di Maria con te, ci racconta perché ritrovarci insieme in preghiera è ancora più importante in questo tempo e ci dà appuntamento sulla nostra pagina Facebook.

Per seguire il Rosario basta collegarsi a questo link: https://www.facebook.com/mariacontesettimanale