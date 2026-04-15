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Parkinson, la testimonianza di Vincenzo Mollica: «Mai scoraggiarsi»

In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson dell’11 aprile, la Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS ha diffuso un video messaggio con protagonisti lo storico inviato del Tg1 e scrittore Vincenzo Mollica e il suo neurologo Massimo Marano. Un dialogo autentico, lontano da formalismi, che diventa un invito a non arrendersi alla malattia e a guardare con fiducia ai progressi della ricerca.

Nel racconto del giornalista emerge una quotidianità fatta di difficoltà, ma anche di resilienza e speranza: «Mi arrangio, con alti e bassi, ma il bicchiere è sempre mezzo pieno». Parole che restituiscono uno sguardo positivo sulla vita, nonostante la convivenza con il Parkinson.

Fondamentale, sottolinea Mollica, è il sostegno delle persone care: accanto a lui c’è la moglie Rosa Maria, definita «una medicina fondamentale». Una presenza che, insieme alla forza di volontà, diventa parte integrante del percorso di cura.

Il messaggio che arriva dal video è chiaro: anche di fronte alla malattia, è possibile continuare a vivere con dignità, determinazione e fiducia nel futuro.