Social
sabato, 10.01.2026
Albarosa Camaldo
Teatro

A Milano c'è... Un tram che si chiama desiderio

Anziani e teatro

Le lezioni d'amore di Milena Vukotic che festeggia i suoi 90 anni in scena

Teatro

Uno, nessuno, 100 mila: i tanti volti di Billy sul palcoscenico

Evento

Omaggio al grande Ronconi dal suo "Piccolo teatro" a 10 anni dalla scomparsa

Teatro

50 anni dopo continuiamo ad aggiungere un posto a tavola, non solo a Natale

Teatro

Il nuovo Arlecchino che non fa rimpiangere Soleri

Esclusivo

Pablo Messiez: «Metto in scena la potenza della fede. Per questo voglio che il pubblico partecipi alle prove»

Musical

La famiglia Addams a teatro per una commedia nera che fa anche riflettere sul valore della diversità

Evento

Il passaggio delle pecore a Milano diventa uno spettacolo en plein air

Natale in famiglia con la cultura

Un inverno caldissimo ai Bagni Misteriosi del Parenti