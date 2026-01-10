Social
sabato, 10.01.2026
Giovanna Calvenzi / Francesco Gaeta
Giovanna Calvenzi / Francesco Gaeta
Giovanna Calvenzi / Francesco Gaeta
Giovanna Calvenzi, milanese, è la più nota photo-editor italiana. Dagli anni '80 a oggi ha lavorato ad Amica; al mensile Max; a Sette, supplemento del Corriere della Sera; a Vanity Fair; a Specchio, magazine della Stampa; a Sportweek, magazine della Gazzetta dello Sport. Nel 1990 al Palais de Tokyo, Parigi, riceve il premio creato dall’associazione “Droit de Regard” come miglior photo-editor in Europa. Nel 1995 e nel 2005 è in giuria al World Press Photo Contest ad Amsterdam. Attualmente lavora presso la San Paolo Editore.

Francesco Gaeta, classe '66, metà calabrese, metà napoletano, interamente juventino A Famiglia Cristiana è caporedattore centrale, dopo svariati anni tra Donna Moderna, Panorama e Sole 24 Ore. Nel tempo libero legge, nuota, blatera di calcio e fa documentari o fotografie.
Attualità

Sharon sul confine tra vita e morte