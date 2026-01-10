Social
sabato, 10.01.2026
Marco Sanavio
Marco Sanavio
Marco Sanavio
Docente di comunicazione allo Iusve di Venezia e Verona si occupa di coniugare temi legati alla pastorale e dimensione digitale. Autore di "Generazioni digitali" (San Paolo, 2018) e di altri saggi sulle interconnessioni tra tecnologia e formazione.
mass media

Radio universitarie, sempre di più e sempre più in rete

il sondaggio

Le nuove generazioni "verdi" cresciute (anche) all'ombra di don Bosco

Giornata delle Comunicazioni Sociali

La Buona Notizia fa germogliare vita nuova

Persecuzioni digitali

Cyberbullismo, serve un'alleanza educativa

Assassinio virale

Alison Parker e Adam Ward, omicidio in diretta

Attualità

Il sopruso amplificato dal cyberspazio

Chiesa

Nell'incontro si comunica il gusto dell'umano

Vangelo e comunicazioni sociali

E il Samaritano entra in Rete

Attualità

BibleWorld, la storia della Salvezza tradotta in megabyte

Attualità

HOLYween, metti un santo a ogni porta