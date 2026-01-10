Attualità
Marina Casini Bandini
LA RIFLESSIONE DI MARINA CASINI
Ecco cosa cosa ci dice quel bimbo che non c'è più
riflessione
Traversetolo, dare un nome e un funerale a quei neonati significa riconoscerli figli nostri
il commento
Utero in affitto: una pratica che stravolge e svilisce la maternità
l'impegno dei cav
Tutta la bellezza e la grandezza del nostro volontariato per la vita
il commento
Quella furia abortista contro i Centri di aiuto alla vita
il commento
Il diritto di aborto è l’aborto del diritto
il commento
Non c'è pace senza protezione e accoglienza della vita sin dal concepimento
il commento
Quando avere un figlio è una pretesa
DIFESA DELLA VITA
Quel test per evitare la nascita di chi è "diverso"
il commento
Dal diritto all'aborto al fine vita: parla Marina Casini Bandini
Leggi altro