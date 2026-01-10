Attualità
sabato, 10.01.2026
Maurizio Turrioni
il ricordo
I miei anni accanto a Baudo, quando la sua Tv era una famiglia
Stasera in Tv
Tre manifesti a Ebbing, Missouri: l'amore disperato di una madre che pretende un colpevole per l'omicidio della figlia
Stasera in Tv
Una madre disposta a tutto pur di trovare l'assassino della figlia
Stasera in Tv
Sergio Castellitto racconta il "suo" padre Pio
In tv
Gianni Amelio sul film La tenerezza: «Bisogna imparare ad amare. Anche a 70 anni»
Stasera in tv
La La Land, stasera in prima tv il film: i sogni non sono solo nostalgia
Stasera in tv
A casa tutti bene, Carolina Crescentini: «Famiglia in crisi? Per me ha contato e conta tanto»
Film
Carey Mulligan: «Recitando ho scoperto chi erano le suffragette»
Cinema
Wim Wenders:«L’incontro con il Papa ha dato una nuova rotta alla mia vita»
Cultura e spettacoli
Ermanno Olmi: «Per l’artista in cerca d’ispirazione, nella Bibbia c’è tutto»
