sabato, 10.01.2026
Padre Francesco Occhetta Sj
Fede, sviluppo, pace e giustizia: la nuova politica dei cattolici

Il segreto della politica? L'arte del discernimento

Per uscire dalla crisi solo l'amicizia sociale ci salverà

Il governo Draghi e l'elogio del centro politico

Le ragioni del sì e del no al referendum sul taglio dei parlamentari

Nuovo governo: l'Italia all'anno zero

I cattolici in politica: rilanciare un nuovo impegno

«Nessuno vince? Meglio larghe intese che nuovo voto»