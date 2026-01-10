Social
sabato, 10.01.2026
Padre Giulio Albanese
l'analisi

Padre Giulio Albanese «Quo vadis Africa? L'incerto futuro di un continente»

Chiesa

Quelle missionarie che hanno dato la vita in nome del Vangelo

IL COMMENTO

Padre Maccalli, testimone esemplare del Vangelo

Mese Missionario

Padre Giulio Albanese: «Annunciare Dio, da casa propria agli estremi confini del mondo»

papa

Il viaggio in Colombia. La sfida di Francesco contro fatalismo e scontento