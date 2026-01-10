Social
sabato, 10.01.2026
Pietro Boffi
il convegno

Ecco i tre vestiti della famiglia

denatalità

Nessuna sorpresa negli ultimi (drammatici) dati Istat sulle nascite

politiche familiari

L’Italia fanalino di coda in Europa

LA POLEMICA

Nascite al minimo, che fare? La salvezza arriva dai migranti

MATERNITà E OCCUPAZIONE

Se avere un bambino significa perdere il lavoro

Politiche familiari

Congedo di un mese ai padri? Sarebbe ora!

OLTRE LE STATISTICHE

Una su tre è single: la famiglia “Lilliput” fa bene all’Italia?

I dati, spiegati bene

Matrimoni e famiglia secondo l'Istat

Attualità

Reddito delle famiglie: Italia Cenerentola del mondo

cura

Generazione sandwich: aiutiamo la famiglia a non restare schiacciata