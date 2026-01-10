Social
sabato, 10.01.2026
Roberto Parmeggiani
Roberto Parmeggiani
Roberto Parmeggiani
Roberto Parmeggiani è nato a Milano nel 1960. Sposato, padre di tre figli, è laureato in Giurisprudenza all'Università  Cattolica. Giornalista professionista dal 1988, ha lavorato per tre anni al quotidiano «Avvenire» e dal 1990 a «Famiglia Cristiana», dove è caporedattore.
prova d'orchestra

Donare un rene ai tempi del Coronavirus

Il film

Ravasi e il rabbino Laras: «Mel Gibson è un regista, non un teologo»

Vaticano, il nuovo dicastero

Papa Francesco: «Ai migranti ci penso io»

Don Carlo Gnocchi

L'elettricista miracolato da don Gnocchi

Chiesa

Misa Criolla, la Messa delle periferie

Il "caso Caterina"

Farmaci, fin dove serve sperimentare sugli animali

Attualità

Le Province non si toccano. Vince l'Italia dei campanili

Attualità

Sugli F35 l'altolà dei militari al Parlamento