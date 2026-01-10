Social
sabato, 10.01.2026
Silvio Mengotto
Attualità

Rom e sinti, il Porrajmos rimosso

Società e valori

Bogdan sognava la cartella e il banco di scuola

Il libro

Dialoghi con Dio da dietro le sbarre

Giornata della memoria

Porrajmos: lo sterminio rimosso degli zingari

Giornata della memoria

La bambina rom che tornò dal lager

Giornata della memoria

«A sinistra e destra c’erano i picchiatori con le mazze: le SS e i kapò»