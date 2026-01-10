Attualità
sabato, 10.01.2026
Simonetta Pagnotti
CATECHESI CREATIVA
Marco Tibaldi: Il teologo che spiega la Bibbia con i Burattini
Il preside
Aluisi Tosolini: «Insegno ai ragazzi a essere comunità»
L'omaggio
Pupi Avati ricorda il fotoreporter Paolo Ferrari: «Fu lui a presentarmi Mariangela Melato»
Attualità
Addio a Paolo Ferrari, l'epopea di Bologna nel suo obiettivo
Un prete "pescatore di uomini"
Don Mattia Ferrari: «Siamo tutti fratelli sulla stessa barca»
VERSO GLI ALTARI
Oreste Benzi, i suoi biografi: «Noi, compagni di viaggio di un santo»
Diritti
AtmospHera, Il primo cinema dentro un carcere
PROSSIMO BEATO
Don Oreste Benzi, la "tonaca lisa" verso gli altari
L'ANALISI
Fede e sudore, la lezione di Bologna che prega per Sinisa e gli altri
Canonizzazione
Padre Olinto Marella: verso gli altari il prete mendicante
