sabato, 10.01.2026
Stefano Campanella
LA SPIRITUALITà DI RAFFAELLA
«Voleva congedarsi con una messa dei frati a casa sua»
Biografia di un santo
La vera storia di Padre Pio, il frate con le stimmate
ANNIVERSARIO
«Sono solo un frate da due soldi», fede e carità senza confini: Padre Pio, vent'anni fa santo
RIVELAZIONE
Padre Pio predisse direttamente ad Aldo Moro la sua morte
LUTTO
Morto fra Marcellino Iasenzarino, ultimo testimone di Padre Pio
Lutto
Morto frate Marciano, ultimo testimone di Padre Pio
il cordoglio
Fece incontrare San Pio e il beato Alberione, l'addio commosso a fra' Luigi
Chiesa
Padre Pio e il Rosario: la sua arma potente
il santo mistico
Padre Pio, cent'anni fa le stimmate: oggi la commemorazione
Rapporto speciale
Padre Pio, il grande innamorato della Madonna