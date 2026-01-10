Social
sabato, 10.01.2026
Stefano Campanella
LA SPIRITUALITà DI RAFFAELLA

«Voleva congedarsi con una messa dei frati a casa sua»

Biografia di un santo

La vera storia di Padre Pio, il frate con le stimmate

ANNIVERSARIO

«Sono solo un frate da due soldi», fede e carità senza confini: Padre Pio, vent'anni fa santo

RIVELAZIONE

Padre Pio predisse direttamente ad Aldo Moro la sua morte

LUTTO

Morto fra Marcellino Iasenzarino, ultimo testimone di Padre Pio

Lutto

Morto frate Marciano, ultimo testimone di Padre Pio

il cordoglio

Fece incontrare San Pio e il beato Alberione, l'addio commosso a fra' Luigi

Chiesa

Padre Pio e il Rosario: la sua arma potente

il santo mistico

Padre Pio, cent'anni fa le stimmate: oggi la commemorazione

Rapporto speciale

Padre Pio, il grande innamorato della Madonna