Social
sabato, 10.01.2026
UNHCR &nbsp;
UNHCR &nbsp;
UNHCR &nbsp;

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è la principale organizzazione umanitaria impegnata da più di 70 anni nell’assistenza e nella protezione di rifugiati, sfollati, apolidi e richiedenti asilo. Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, da allora UNHCR ha aiutato più di 60 milioni di persone a ricostruire la propria vita. Oggi l’UNHCR lavora in 135 paesi ed assiste circa 110 milioni di rifugiati, sfollati ed apolidi in tutto il mondo.

Vetrina onlus

Una polizza vita o un fondo pensione solidale a favore di UNHCR sono un investimento nei propri ideali e nel futuro di milioni di persone

VETRINA ONLUS

Un atto di amore che vivrà per sempre

Società e valori

#Withrefugees: mai come oggi è importante stare dalla parte dei rifugiati