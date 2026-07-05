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Il WWF compie 60 anni, da Fiorello a Luca Argentero a Licia Colò, gli auguri dei testimonial

Sessant'anni di impegno per la tutela della biodiversità, degli animali e degli ecosistemi. Per celebrare questo importante traguardo, tanti volti noti che negli anni hanno condiviso il cammino del WWF Italia hanno voluto inviare un messaggio di auguri e di sostegno.

🎥 Nel video gli auguri di Luca Argentero, Betula Stuff, Giacomo Bevilacqua (A Panda piace), Mia Canestrini, Alan Cappelli Goetz, Marco Cortesi e Mara Moschini, Roberto D’Amico, Alessandro Cecchi Paone, Licia Colò, Eugenio in Via di Gioia, Fiorello, Greg Goya, Andrea Grieco, Antonia Klugmann, Nicola Lamberti, Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica), Silvia Moroni, Elisabetta Pellini, Lillo Petrolo, Telmo Pievani, Marco Presta e Antonello Dose (Il Ruggito del Coniglio – Radio2), Anselmo Prestini e Luca Ward