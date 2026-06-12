Due anni fa Famiglia Cristiana raccontava la nascita di Equa, la prima app italiana pensata per aiutare le persone a fare acquisti in base ai propri valori. Da allora quel progetto è cresciuto. Migliaia di persone hanno scaricato l'applicazione, oltre 250 marchi sono stati analizzati e una piccola comunità di consumatori consapevoli ha cominciato a utilizzarla per orientare le proprie scelte quotidiane e spingere le imprese verso comportamenti più etici.

Oggi, però, Equa si trova davanti a un passaggio decisivo. Una di quelle svolte che possono determinare il futuro di un progetto: consolidarlo e permettergli di crescere, oppure rallentarlo fino a comprometterne l'esistenza. La sfida non riguarda la tecnologia. Riguarda qualcosa di molto più importante: la possibilità di continuare a produrre informazioni indipendenti indispensabili per ogni consumatore responsabile, in un mondo sempre più dominato dal marketing e dalle dichiarazioni di imprese che hanno tutto l’interesse a presentarsi come amiche dell’ambiente e dei diritti.

Il diritto di sapere cosa c'è dietro un prodotto

Ogni giorno acquistiamo cibo, vestiti, scarpe, telefoni e tanti altri prodotti. Sempre più persone vorrebbero sapere se dietro quei beni si nascondono sfruttamento del lavoro, danni ambientali, allevamenti intensivi o violazioni dei diritti umani. Il problema è che trovare informazioni affidabili richiede tempo, competenze e accesso a fonti spesso difficili da consultare. Le aziende investono milioni di euro nella comunicazione della propria immagine, mentre chi acquista dispone di pochi strumenti per verificare in modo autonomo quanto quelle promesse corrispondano alla realtà. È qui che nasce il bisogno di un progetto come Equa.

Un'app che valuta le aziende, non gli slogan

Equa è la prima applicazione italiana che valuta le aziende sulla base del rispetto dei diritti umani, dell'ambiente e del benessere animale. Le valutazioni non si basano sulla pubblicità o sulle dichiarazioni delle imprese, ma su un lavoro di ricerca rigoroso che analizza documenti pubblici, politiche aziendali, certificazioni, controversie, rapporti di organizzazioni indipendenti e altri elementi verificabili (qui si trova l’elenco dei principali criteri).

L'obiettivo non è individuare aziende perfette, ma offrire strumenti per distinguere chi dimostra un impegno concreto da chi si limita a costruire una narrazione positiva di sé. In questo modo il consumatore non è più costretto a scegliere soltanto in base al prezzo più basso o alla notorietà di un marchio. Può decidere tenendo conto anche dell'impatto sociale e ambientale delle proprie scelte.

Un consumo che diventa cittadinanza

L'idea alla base di Equa è semplice: gli acquisti non sono soltanto transazioni economiche. Sono anche atti che producono conseguenze. Quando milioni di persone premiano determinate pratiche produttive e ne scoraggiano altre, influenzano il comportamento delle imprese. Per questo il consumo responsabile può diventare una forma di partecipazione civile.

L'app offre anche la possibilità di inviare alle aziende email precompilate per chiedere maggiore trasparenza o politiche più rispettose dei diritti e dell'ambiente. Un piccolo gesto che, moltiplicato per migliaia di persone, può contribuire a generare cambiamenti concreti. In un'epoca in cui molti cittadini si sentono impotenti di fronte alle grandi sfide globali, disporre di strumenti che permettono di incidere nella vita quotidiana assume un valore particolare.

Un progetto indipendente da difendere

La forza di Equa sta innanzitutto nella sua indipendenza. L'app è sviluppata dall’associazione non profit Osservatorio sui Diritti Umani Ets e non ospita pubblicità. Non riceve finanziamenti dalle aziende che valuta e non accetta sponsorizzazioni che potrebbero compromettere la libertà delle analisi. Questa scelta garantisce credibilità, ma comporta anche una conseguenza inevitabile: il progetto può sopravvivere e crescere soltanto grazie al sostegno di chi ne condivide la missione.

Analizzare un'azienda richiede tempo, competenze e lavoro di ricerca. Ogni nuova valutazione pubblicata sull'app è il risultato di un'attività che ha costi economici importanti e che non può essere improvvisata. Negli ultimi mesi le risorse economiche a disposizione si sono ridotte e oggi Equa rischia di non riuscire a mantenere il ritmo di sviluppo necessario per ampliare il numero di aziende e di settori analizzati.

Perché sostenere Equa oggi

La domanda che questa situazione ci pone, in fondo, è semplice: vogliamo continuare ad avere uno strumento indipendente che aiuti le persone a orientare i propri acquisti secondo criteri etici e spinga le aziende ad agire nel rispetto delle persone e del pianeta in cui viviamo? Se la risposta è sì, questo è il momento di sostenerlo.

Equa ha lanciato in questi giorni un'importante campagna di raccolta fondi che mira a rimettere in moto l’analisi dei ricercatori su decine di nuove aziende e ampliare significativamente il numero di informazioni disponibili per i consumatori. Significa quindi offrire a migliaia di persone la possibilità di scegliere con maggiore consapevolezza.

E significa anche aumentare la pressione sulle imprese affinché migliorino le proprie pratiche. Dietro ogni valutazione pubblicata c'è la convinzione che il mercato possa essere reso più trasparente e più giusto e che i cittadini abbiano diritto a conoscere le conseguenze delle proprie scelte di acquisto. C'è la volontà di costruire un'economia che tenga conto non soltanto del profitto, ma anche della dignità delle persone, della tutela degli ecosistemi e del rispetto degli animali.

Per questo, una donazione a Equa non sostiene semplicemente un'applicazione. Sostiene un bene comune: la possibilità di scegliere in modo informato e di trasformare il consumo quotidiano in uno strumento di cambiamento. Il futuro di questo progetto si gioca in questi giorni. E dipende da tutte le persone che credono che un'economia più responsabile non sia soltanto auspicabile, ma possibile.

Per saperne di più e partecipare subito alla campagna di raccolta fondi, clicca qui