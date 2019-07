Dalla clausura al web. Evangelizzare a colpi di tweet

Molti ne consigliano un uso moderato, ma la verità è che oggi non si può fare a meno dei social network. Per questo due anni fa Emanuela Roberta, Cristiana e Chiara Emanuela hanno partecipato a un corso di comunicazione digitale con alcune colleghe. Nulla di nuovo, se non fosse che le tre allieve sono suore di clausura, rispettivamente appartenenti ai monasteri di Lovere (Bergamo), Leivi (Genova) e Bra (Cuneo) . E se per il Vaticano al tempo di papa Francesco i social sono una dimensione ormai affermata (avviata nel 2012 con Benedetto XVI), lo stesso non si può dire per contesti ecclesiastici più remoti. Per questo la svolta nella vita monastica delle Clarisse di Liguria, Lombardia e Piemonte − una delle otto federazioni regionali presenti sul territorio italiano − è ancor più degna di nota. «Tutto è stato concordato nel 2016, durante l’assemblea generale che si svolge ogni tre anni. Nessuna ha avuto da ridire sull’uso dei social media per una suora di clausura», dice suor Emanuela Roberta.

Il sito, che fa da riferimento per le 12 comunità che costituiscono la federazione (quattro in Lombardia, altrettante in Piemonte, tre in Liguria e una nella Repubblica Centrafricana) è gestito dalle tre sorelle più esperte, mentre l’account Twitter viene amministrato per un mese a turno da una suora fra quelle in grado di occuparsene.

Inoltre c’è anche la possibilità di inviare le proprie intenzioni di preghiera: «Fra i servizi che offriamo è il più gettonato. Le richieste vengono raccolte nella casella di posta elettronica e sempre più spesso arrivano anche via Twitter», confermano suor Emanuela Roberta e suor Cristiana. «Prima avevamo un orario per controllare l’email», ricordano le due religiose. «Ora non possiamo più permettercelo, perché il web non si ferma mai».

DALL’ORTO ALLA TASTIERA

Le piattaforme digitali sono solo l’ultima delle tante attività spirituali e lavorative delle Clarisse, comunque immerse in una vita fatta di preghiera e contemplazione, di cura degli orti e della comunità, dell’aiuto alle sorelle più anziane e di quelle in difficoltà. Con una ripartizione rigorosa anche fra i monasteri, l’attività online arriva così a coinvolgere altre realtà, come la comunità delle Clarisse di Milano, nel quartiere Gorla, o le restanti sparse nel Nord Italia. «Il web è impegnativo, ma ci sta dando buoni risultati», chiarisce suor Cristiana. «Il contenuto innovativo del nostro messaggio è apprezzato da molti che si connettono al sito per informarsi sul servizio della foresteria, sulle attività e i prodotti che realizziamo − come le candele decorative − o anche solo per conoscere gli orari delle celebrazioni. Su Twitter tanti provano a interagire, ma al momento abbiamo scelto di non rispondere direttamente agli utenti. Sono tutte cose di cui avremo occasione di discutere».

Ancor prima di pensare a un account Instagram, il prossimo passo per le clarisse 2.0 sarà un radicale aggiornamento del sito, rivolto a quanti si collegano con dispositivi mobili, come tablet e smartphone. «Oltre il 52% degli accessi non avviene più dal computer di casa», spiega suor Emanuela Roberta. «La scelta di sbarcare sul mondo digitale è strettamente legata a un nostro costante aggiornamento».