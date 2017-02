Denuncia della "Papa Giovanni XXIII" Prostituzione, aumenta il numero delle minorenni sulla strada La Comunità fondata da don Benzi rileva che in alcune zone del nostro Paese le baby prostitute, poco più che adolescenti, arrivano a coprire il 50% delle presenze sul territorio. «Quelle che incontriamo in questo periodo sono tutte nuove», continuano i responsabili dell'Unità di strada di Verona, «e ci raccontano di essere arrivate da uno o due mesi con i barconi, dopo essere passate dalla Libia». Condividi Condividi Chiudi

il regista Sydney Sibilia «Dedico il mio film ai cervelli in fuga» Esce nel cinema Smetto quando voglio-Masterclass, secondo capitolo della trilogia sui ricercatori che per sbarcare il lunario si danno al crimine. Dietro le (tante) risate un ritratto molto più veritiero di tante analisi che arriva mentre l'Istat ci dice che la disoccupazione giovanile ha sfondato il muro del 40%.

Teatro Il sogno dei ragazzi del Beccaria Con la compagnia Puntozero fondata e diretta da Giuseppe Scutellà, i giovani detenuti del carcere minorile milanese hanno portato al Piccolo "Sogno di una notte di mezza estate" di Shakespeare, mostrando una straordinario controllo dei mezzi espressivi. Il teatro diventa occasione per sperimentare ciò che la detenzione impedisce e per riscattarsi. Le scolaresche applaudono convinte.

