ROMA, SAN CALISTO Fa troppo freddo, i senzatetto dormono in chiesa Il luogo di culto e i locali attigui (di proprietà della Santa Sede e in zona extraterritoriale) ospitano ogni notte circa trenta le persone, fra italiani e stranieri. La notizia resa nota venerdì 13 gennaio con un comunicato dell'Elemosineria apostolica. L 'impegno della Comunità di Sant'Egidio.

Giornata migranti Ancora un naufragio. Raddoppiano i minori giunti in Italia Proprio alla vigilia della Giornata mondiale del migrante un altro naufragio, al largo delle coste libiche, fa temere per una strage di un centinaio di persone. Quattro tratti in salvo, otto i cadaveri recuperati. Nel 2016 raddoppiano i minori non accompagnati giunti via mare

