Ricordando modesta Vita e morte da clochard tra Termini e Trastevere Accadde 34 anni fa: Modesta, una signora anziana e senza dimora, morì senza soccorsi. La Comunità di Sant'Egidio non dimentica: da domenica 5 febbraio ricorda le persone senza casa che come lei hanno perso la vita. E rilancia: continua l'accoglienza notturna nella chiesa di san Calisto. Sul numero 6 di Famiglia Cristiana il reportage realizzato stando una notte con loro.. Condividi Condividi Chiudi

il film di mel gibson L'eroe di guerra che non sparò mai La battaglia di Hacksaw Ridge, storia vera di un soldato che durante la Seconda guerra mondiale salvò animato dalla fede 75 compagni. Altra bella prova da regista per Mel Gibson anche grazie al protagonista Andrew Garfield, lo stesso di Silence. Condividi Condividi Chiudi

GERMANIA «Anche l'islam ha bisogno di un anno della misericordia» Lo scrive, sul giornale tedesco "Die Zeit", il docente universitario Mouhanad Khorchide. Nell’articolo si riconosce che il mondo musulmano ha trascurato il Dio misericordioso al punto che settori della teologia islamica giustificano la violenza contro i non musulmani, l’inferiorità della donna, la pena di morte nei confronti di chi passa a un altro credo e degli omosessuali. Condividi Condividi Chiudi

Pubblicità

Denuncia della "Papa Giovanni XXIII" Prostituzione, aumenta il numero delle minorenni sulla strada La Comunità fondata da don Benzi rileva che in alcune zone del nostro Paese le baby prostitute, poco più che adolescenti, arrivano a coprire il 50% delle presenze sul territorio. «Quelle che incontriamo in questo periodo sono tutte nuove», continuano i responsabili dell'Unità di strada di Verona, «e ci raccontano di essere arrivate da uno o due mesi con i barconi, dopo essere passate dalla Libia». Condividi Condividi Chiudi