Il giro del mondo in 50 piani nella Torre Allianz: il più grande murale del mondo

Il fine è artistico e insieme sociale: dare - coinvolgendo le persone - un po' di colore alla tromba troppo bianca di 50 piani di scale del grattacielo più alto d'Europa, per numero di piani, sede dell'Allianz, il più alto di Milano, tanto è vero che anche se non si nota per via del tetto piano, ha conquistato una copia della Madonnina che tradizione vuole sempre issata sul punto più alto della città, oltreché sul Duomo, da cui ovviamente non è mai stata sfrattata.

Il risultato è il murale ralizzato sulle scale di un edificio più grande al mondo: 2.980,59 metri quadrati di estensione, certificato dal Guinness World Records™ che potete vedere qui sotto per intero.