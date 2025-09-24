De Palo: «La leadership è per tutti. È decidere di vivere una vita piena e non da spettatore»

Scritto da un padre di famiglia, da un uomo qualunque catapultato in ruoli che non avrebbe mai immaginato. Questo libro è il resoconto di chi, in un istante, si è trovato a prendere decisioni di grande importanza. È un tentativo onesto di dare un nuovo significato alla leadership, un termine ormai abusato ma cruciale per le nostre relazioni, per il lavoro, per il futuro e per il bene comune.

Come mai ha sentito l’esigenza di scrivere questo libro?

«Credo che il tema sia molto attuale. Al di là della parola anglosassone che non mi piace, ha a che fare con la quotidianità delle nostre giornate: c’è da decidere se vivere una vita piena o viverla da spettatore. L’esigenza era far capire che se tutti vivono pienamente la propria vita e fanno bene quello che sono chiamati a fare, anche egoisticamente c’è una miglioria per tutti. Ritengo che sia un tema poco dibattuto nelle categorie "giuste", perché viene usato spesso in ambito aziendale ed è pieno di "guru" che dicono "fai quello che dico io così le cose cambiano"».

A proposito di questo fenomeno, che negli ultimi anni ha preso la scena sui social network...

«Questo testo vuole entrare in un dibattito più ampio sulla leadership a livello mondiale. Dico che ci sono tante definizioni di leadership quante sono le persone che ne parlano. A me non interessa dire "anche se ti sacrifichi, raggiungerai un obiettivo". L'obiettivo non è aiutare le persone a raggiungere i propri traguardi, ma aiutarle a capire se sono positivi o negativi. Il tema è capire se l'altro è un fine o un mezzo. La leadership di cui parlo io è in controtendenza rispetto a questa visione anglosassone. La mia traduzione di leadership è pienezza, e insisto sul fatto che riguarda tutti».

All’interno di un capitolo racconta esperienze personali difficili. Ripensando a quei momenti, quanto è cambiato e cosa l’ha spinta a superare le insicurezze?

«Nel libro insisto molto sulle umiliazioni e sui conflitti. Nessuno è esente dagli "schiaffoni" che la vita dà. Questi possono diventare un’occasione per una rivincita personale, che per me è negativa, perché è una sorta di vendetta. Oppure possono essere, come cerco di dire, qualcosa che fa maturare. Sono occasioni per crescere e per raggiungere una pienezza che passa inevitabilmente anche attraverso i colpi che la vita ti dà. Quell'atteggiamento immaturo porta a una cattiveria, dove gli altri sono uno strumento, un mezzo e non un fine. Quelle esperienze, invece, hanno fatto maturare in me dolcezza e accoglienza. Mi ricordo quelle umiliazioni con il sorriso, come qualcosa che ha fatto parte di un percorso».