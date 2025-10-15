Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
mercoledì 15 ottobre 2025
 
 

Aprite gli occhi per vedere: l'invito dell'artista Omar Galliani sulle orme di Santa Lucia

15/10/2025  Il maestro presenta la sua ultima creazione nella suggestiva Chiesa di Santa Maria dei Padri Domenicani a Soave (Verona): “…Apri gli occhi” è una installazione site-specific aperta fino al 30 novembre). L’opera di Omar Galliani ha preso vita nell’incontro con un frammento pittorico raffigurante gli occhi di Santa Lucia, creando una riflessione singolare in cui passato, presente e futuro si accedono con "occhi diversi", occhi evocati anche nel titolo, che si aprono alla bellezza, all'arte e alla vita (di Omar Galliani)

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

Santa Lucia apri gli occhi!

La cecità apre gli occhi del sentire e del vedere senza dover vedere. La realtà si confonde con l’immaginario generando nuove chimere. L’ipersensibilità supera la realtà oggettiva delle cose. Nella cecità l’olfatto e il gusto si acuiscono senza conoscere la forma del cibo. L’udito scandisce e riconosce nelle maree ogni piccola ed eterna goccia d’acqua.

Se gli tolsero gli occhi, dopo il dolore si aprì in lei un nuovo cielo poi trafitto dalla spada di chi non vede. Le Geminidi sono uno sciame meteorico che si verifica annualmente a causa dell’asteroide 3200 Phaethon, vengono chiamate le “stelle di Santa Lucia”. Appaiono nel cielo invernale il 13 dicembre e, brillanti come nessun altro asteroide, intercettano il blu della terra. Alcuni anni fa sono passate attorno a noi, dove faranno ritorno nel 2093.

APRI GLI OCCHI è invocazione ed Epifania di un battito ciliare nell’attesa del loro annunciato ritorno. Santa Lucia è il trattenimento, l’invocazione aurorale, la memoria dei gesti nelle sue giovanili genuflessioni, nell’eco dei cori, nella memoria dei colori e delle linee che ne consacrarono gli sguardi tra il tragico e l’assorto nei tanti dipinti di noti o ignoti pittori e scultori.

Lucia apre gli occhi cercando ansiosa lo sguardo severo di chi vede il nostro astro blu oggi, assente di virtù e pietà dove l’ombra precede il lutto. Tutte le palpebre del mondo si aprano oggi, allontanino il buio dagli occhi vuoti e accecati nel silenzio della caduta.

L’accecamento di oggi è il frutto di una parola oscura ed errante che semina dolore attraverso sofisticati codici di azzeramento cerebrale. L’arte dalle cornici del sistema non esce, dolcemente o dolorosamente ripone i propri occhi in un piatto senza fondo inebriandosi di se stessa in un’autoreferenzialità senza fine.

Tutti i santi dipinti nelle volte delle cattedrali o su sconfinate tele raccontano i gesti e le orge del sangue, nelle decollazioni o nei roghi di un’umanità arresa. L’arte a volte sente prima di vedere e in questo ci avvicina a lei.   

Fiat Lux… ode agli occhi di chi vede senza poter vedere.

di Omar Galliani         

WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 