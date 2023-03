Chi è Melissa, la vincitrice di The voice kids. Il video

Ha 12 anni vive a Sant’Elpidio al mare in provincia di Fermo (Marche) Si chiama Melissa Agliottone, ed è la vincitrice della prima edizione di The Voice Kids, il talent show dedicato ai giovanissimi, condotto da Antonella Clerici. Scelta nel Team Loredana Bertè, Melissa ha fatto “girare” la sua caposquadra dopo pochissime note, impressionando tutti per la sua voce, potente e matura. Ha vinto intepretando Shallow, brano di Bradley Cooper e Lady Gaga colonna del film A Star is Born e poi al piano con Fallin' di Alicia Keys. Ha raccolto sui social i complimenti del sindaco della sua città e l’entusiasmo di Loredana Berté, che le ha pronosticato un futuro radioso: «Una bellissima vittoria quella di Melissa! Grazie per aver creduto nel mio team.La musica è il tuo elemento, e tu appartieni alla musica: diventerai una grande artista. Sei una bomba». Allieva di Roberta Faccani, de La Fabbrica del cantante attore aveva già partecipato in estate a Toc, il talent di Civitanova Marche.