Chiesa, istituzioni, educazione, cultura, le "armate" della legalità contro la mafia

Chiesa, istituzioni, scuola, educazione, cultura. E’ necessaria una collaborazione di tutte queste componenti per sconfiggere la mafia e per introdurre una vera cultura della legalità. Questo in sostanza il messaggio forte e chiaro emerso dalla giornata di incontri dedicati alla legalità a Polsi, un luogo simbolo della Calabria, dove un tempo avvenivano summit della ‘ndrangheta, divenuto un luogo di riscatto civile. Qui a Polsi Famiglia Cristiana ha voluto ricordare i suoi novant'anni con uno degli eventi organizzati proprio per questa ricorrenza.

Tra i relatori, Padre Stefano Cecchin presidente della Pontificia Accademia Mariana Internazionalis (Pami), ha ricordato l'impegno in seno alla stessa del Dipartimento Liberare Maria dalle mafie, al quale collaborano diverse forze e soggetti proprio per depurare ogni forma di devozione mariana da possibili influenze mafiose e dagli “inchini” davanti alle statue nelle processioni (Polsi è stata un po’ vittima di questa pratica). In modo particolare padre Cecchin ha poi sottolineato come va riportata la vera figura di Maria, che non è la donna sottomessa che obbedisce e accetta la morte del figlio passivamente ma la donna che ha coraggio di dire il suo sì al momento dell'Annunciazione e anche il coraggio di rincuorare gli apostoli nell'attesa della Risurrezione. Quando erano nascosti per paura.

A Polsi anche l'intervento di Nando Dalla Chiesa, il figlio del generale assassinato, di cui proprio in questi giorni ricorre l’anniversario della strage di Carini. Dalla Chiesa, oltre a ricordare i quarant'anni dell'eccidio del padre e il suo impegno contro il terrorismo e la mafia ha sottolineato la necessità di insistere ancora sul concetto di educazione, posto che in molte università sono molto seguiti i corsi relativi alla storia della criminalità, la sociologia e il fenomeno mafioso ma trascurando invece l'educazione alla legalità, quasi fosse una sorta diciamo di buon impegno moralistico, etico, non invece formativo come lo intendeva il Prefetto di Palermo. Molto interessante anche l'intervento del procuratore aggiunto della Dda di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, che ha sottolineato un’evoluzione all'interno del fenomeno mafioso, vale a dire il distacco dai simbolismi mafiosi apparenti (e quindi dalle influenze mafiose classiche).

I centri decisionali della mafia, ha sottolineato Lombardo, hanno lasciato il simbolismo pseudo religioso che era alla base della mafiosità e sono diventati come invisibili, legati anche a dei centri di poteri nascosti, ma non per questo meno meno pericolosi. Ma soprattutto ha sottolineato il rischio di una globalizzazione mafiosa.