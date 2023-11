Circeo, la vera storia della strage raccontata nella serie in onda stasera su Rai 1

Roma, settembre 1975. Quello che passerà negli annali della cronaca come il "massacro del Circeo" inizia con un incontro amichevole tra adolescenti. Rosaria Lopez, 19 anni, barista, e Donatella Colasanti, 17 anni, studentessa, sono due ragazze molto riservate e chiuse. Arrivano dal quartiere della Montagnola, ex periferia di Roma e ora agglomerato urbano vicino all’Eur. Un sabato pomeriggio conoscono tre coetanei della Roma bene che si chiamano Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira. Iniziano a frequentarli, ogni tanto li raggiungono al Fungo dell’Eur, il grande serbatoio dell’acqua con un ristorante al 14esimo piano. Sotto il Fungo si davano in quegli anni appuntamento giovani neofascisti romani dell’alta borghesia.

Izzo e Guido hanno 20 e 19 anni, sono compagni del liceo classico all’istituto privato San Leone Magno, nel quartiere Trieste, uno dei esclusivi della città dove la retta mensile sfiora i due milioni di lire al mese. Si definivano fascisti senza però essere particolarmente impegnati politicamente. Racconterà anni più tardi Angelo Izzo nel corso di un’intervista: «Eravamo guerrieri, quindi stupravamo, rapinavamo, rubavamo. Questo, come la nostra mentalità, aveva anche lo scopo di legarci tra noi, personaggi dell’ambiente pariolino».

La storia comincia il 29 settembre 1975 a San Felice Circeo, sul litorale laziale, a poco più di cento chilometri da Roma. Dopo quella conoscenza iniziale, le ragazze accettano di prendersi un gelato con i tre e poi di andare insieme a una festa a Lavinio. Ma a Lavinio non ci arriverano mai. Vengono portate a bordo di una 127 a Villa Moresca, una dimora di proprietà della famiglia di Ghira che si trova sul promontorio del Circeo, in zona Punta Rossa. Andrea Ghira, 22 anni, è figlio di un noto imprenditore romano, con precedenti per violenze di piazza e già condannato per rapina insieme a Izzo.

In realtà, non c'è nessuna festa dove andare. Donatella Colasanti e Rosaria Lopez si allarmano e chiedono di farsi riportare a casa. A quel punto Guido, Izzo e Ghira gettano la maschera e si mostrano per quello che sono realmente.

Quando la Fiat 127 di proprietà di Guido arriva al Circeo, Ghira è già lì, sulla porta di casa, ad aspettare. I tre ragazzi iniziano a ridere, Izzo tira fuori una pistola. «Quando siamo arrivate nella villa del Circeo, ci hanno fatte subito entrare in casa», ha raccontato Donatella Colasanti al processo, «ci hanno puntato una pistola contro, sghignazzando: “Ecco la festa!”. Poi ci hanno chiuso in un bagno minuscolo, senz’aria. Ci hanno spogliate, tolto gli anelli, i documenti, tutto quello che avrebbe potuto renderci identificabili. Sapevano benissimo cosa stavano facendo. Era tutto preparato. I sacchi in cui ci avrebbero messe, da morte, ce li hanno mostrati subito. Izzo voleva essere protagonista, al centro dell’attenzione. Ripeteva in continuazione che lui era capace di uccidere mentre Ghira faceva il capo del gruppo, sosteneva di far parte della banda dei marsigliesi, di essere molto amico del loro boss, Jacques Berenguer. Anzi, diceva che era proprio per ordine dei marsigliesi che ci avevano catturate. Izzo poi diceva che ci avrebbe ammazzate. L’ora e il modo non erano stati decisi, ma dovevamo morire. “Da qui non uscirete vive” ripeteva con il suo sorrisetto malvagio. Recitava un copione».

Inizialmente i tre propongono un incontro a pagamento e offrono un milione a testa alle ragazze per un rapporto sessuale. Donatella e Rosaria rifiutano sdegnosamente. Compare una pistola, le due vengono picchiate, brutalizzate a turno e chiuse in un bagno. Si tratta di un omicidio premeditato perché i tre in macchina hanno portato dei teli di plastica dove avevano intenzione di mettere i cadaveri. Provano a ucciderle a mani nude, ma non sono killer professionisti.

Rosaria Lopez muore, Donatella Colasanti si finge morta e questo le salverà la vita.

Vengono messe nei sacchi di plastica e caricate nel portabagagli della 127. I tre, con le due ragazze credute morte, partono verso Roma. Nel tragitto ridono e scherzano, la Colasanti li sente dire «ssshh, parliamo piano, dietro c’è gente che sta dormendo». A un certo punto Ghira mette la cassetta con la colonna sonora dell’Esorcista. L’auto si ferma dopo poco più di un’ora, in via Pola, nel quartiere romano Trieste. Ghira, Izzo e Guido scendono e vanno in un ristorante poco lontano per cenare.

Donatella Colasanti, passati alcuni minuti, inizia a picchiare sul cofano. Un uomo che stava passando si ferma, sente dei lamenti, dà l’allarme. Il cofano viene forzato. C’è una foto che racconta quel momento, è una delle immagini più forti e significative dell’Italia degli anni Settanta: è quella di Donatella Colasanti, sconvolta, coperta di lividi e sangue che si affaccia dal baule.

A scattarla è Antonio Monteforte, un fotografo di “nera” che, come si faceva in quegli anni, era costantemente collegato con una radio sulle frequenze delle forze dell’ordine. La chiamata arrivò alle 22.50: «Centrale… c’è un gatto che miagola nel baule di una 127 in via Pola».

Il medico legale accerta la morte di Rosaria Lopez per annegamento, Donatella Colasanti ha numerose fratture, ferite e contusioni in tutto il corpo e il naso rotto.

Izzo e Guido vengono arrestati poche ore dopo, Ghira non viene invece trovato: al processo l’accusa parlò del sospetto che fosse stato avvertito e aiutato a fuggire. C’è un’altra foto emblematica che resterà impressa nella memoria di quegli anni: è quella di Angelo Izzo che ride, davanti ai fotografi, mentre ammanettato viene portato in carcere.