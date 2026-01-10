Social
sabato, 10.01.2026
Antonio Sanfrancesco
È originario di Taurisano, nel Salento. Classe 1984. Vive a Milano, dove si è laureato in Lettere moderne in Cattolica e ha frequentato la scuola di giornalismo “Carlo De Martino”. Ha scritto di cronaca per il quotidiano Libero e il settimanale Vero. Per le sue inchieste sul gioco d'azzardo nel 2012 ha vinto il Premio Cronista “Piero Passetti” e il Premio “Guido Vergani”. Per il dossier Il dramma delle bambine mai nate è stato premiato dall'Unione cattolica stampa italiana con il Premio “Natale Ucsi 2012”. Collabora con il portale IlLibraio.it dove si occupa di temi culturali e religiosi, recensioni e interviste ad autori. A ottobre 2018 ha vinto il Premio giornalistico “Carlo Azeglio Ciampi” per La speranza oltre il gelo, il reportage sulle nuove rotte dei migranti al confine fra Italia e Francia.

Arte

Dal concorso all'artista che la realizzò, tutte le curiosità sulla Porta Santa della Basilica di San Pietro

Fede e spiritualità

Epifania, dai Magi alla Befana, le cose da sapere

Papa

«Va garantita la sovranità del Venezuela e assicurato lo stato di diritto»

Mondo

Chi è Nicolas Maduro, il dittatore catturato da Trump che ha portato il Venezuela al collasso e perseguitato la Chiesa

Italia

«L’Italia repubblicana una storia di successo. Ai giovani dico: Non rassegnatevi. Ascoltiamo l’invito del Papa a disarmare le parole»

Papa

«Senza il desiderio di bene e di pace non ha senso girare le pagine del calendario e riempire le agende»

Papa

«Strategie armate, ammantate di discorsi ipocriti e falsi motivi religiosi avvolgono il mondo ma Maria svela il progetto di amore di Dio»

Papa

«Scenari di guerra continuano a sconvolgere il pianeta. Alla fine dell’anno affidiamo tutto alla Provvidenza di Dio»

Cronaca

Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, che ha trasformato il proprio dolore in testimonianza civile

Papa

La denuncia del Papa: «Il gioco d’azzardo rovina le famiglie, serve un’alleanza sociale per la speranza»