Dal concorso all'artista che la realizzò, tutte le curiosità sulla Porta Santa della Basilica di San Pietro

Antonio Sanfrancesco
È originario di Taurisano, nel Salento. Classe 1984. Vive a Milano, dove si è laureato in Lettere moderne in Cattolica e ha frequentato la scuola di giornalismo “Carlo De Martino”. Ha scritto di cronaca per il quotidiano Libero e il settimanale Vero. Per le sue inchieste sul gioco d'azzardo nel 2012 ha vinto il Premio Cronista “Piero Passetti” e il Premio “Guido Vergani”. Per il dossier Il dramma delle bambine mai nate è stato premiato dall'Unione cattolica stampa italiana con il Premio “Natale Ucsi 2012”. Collabora con il portale IlLibraio.it dove si occupa di temi culturali e religiosi, recensioni e interviste ad autori. A ottobre 2018 ha vinto il Premio giornalistico “Carlo Azeglio Ciampi” per La speranza oltre il gelo, il reportage sulle nuove rotte dei migranti al confine fra Italia e Francia.