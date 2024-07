Corri la Vita, a Firenze la marcia podistica a sostegno della lotta contro il tumore al seno

Oltre trentasettemila persone la scorsa edizione hanno percorso le strade di Firenze all’insegna della solidarietà, della salute e della cultura. È Corri La Vita, in programma quest’anno domenica 29 settembre, la prima manifestazione podistica non competitiva in Italia giunta alla ventiduesima edizione. Il fiume di partecipanti si snoderà dal Parco delle Cascine fino alla straordinaria cornice della Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria: persone di ogni età, famiglie, gruppi di colleghi parteciperanno alla manifestazione colorando Firenze di verde, grazie alle T-shirt ufficiali che anche quest’anno Ferragamo ha realizzato appositamente per l’Associazione.

I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi diversificati per gradi di difficoltà - uno di circa 11 km dedicato a chi vorrà correre e uno di 6 km per chi preferirà godersi le mete culturali lungo il percorso.

Verrà realizzato inoltre il “Villaggio della Salute” in piazza della Repubblica dove - da venerdì 27 a domenica 29 - sarà possibile effettuare la mammografia presso l’unità mobile ISPRO, seguire lezioni di ginnastica e pilates, sottoporsi ai test attitudinali, dialogare con nutrizionisti e medici sportivi e ritirare le magliette nel gazebo appositamente allestito.

Corri La Vita offrirà a tutti la possibilità di trascorrere un fine settimana unico a Firenze: nel corso del week end, infatti, i partecipanti avranno la possibilità di visitare gratuitamente alcuni dei luoghi più belli della città come ad esempio Palazzo Strozzi, dove sarà possibile scoprire la nuova mostra “Helen Frankenthaler: Dipingere senza regole”, il Museo Ferragamo con “Salvatore Ferragamo 1898-1960”, il Museo degli Innocenti, l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, il Complesso di Santa Croce, il museo di Storia Naturale La specola, Palazzo Medici Riccardi, Museo HZero, il Museo Stibbert e tanti altri.

Il primo testimonial dell’edizione 2024 è Michael Stipe, indimenticabile leader dei REM che, indossando la maglietta di Corri La Vita ci offre un’immagine davvero potente. Nel corso degli anni sono tantissimi i testimonial che hanno aderito all’appello di Corri La Vita indossandone la maglietta: da Hugh Grant a Valeria Golino, da Jovanotti a Rupert Everett, da Monica Bellucci a Morgan Freeman, da Sting a Laura Pausini, da Tilda Swinton a Valentino Rossi, da Luca Guadagnino a Marina Abramovich senza dimenticare il presidente Giorgio Napolitano.

L’edizione 2024 di Corri La Vita è stata presentata il 10 luglio a Milano da Eleonora Frescobaldi, presidente dell’associazione e Leonardo Ferragamo, presidente Ferragamo e sostenitore dell’evento.

«Corri La Vita rappresenta un'occasione straordinaria per la comunità non solo fiorentina di unirsi e dimostrare solidarietà verso le donne colpite dal tumore al seno contribuendo al contempo a finanziare progetti concreti e servizi di supporto per i pazienti, prevenzione e recupero psico-oncologico - ha sottolineato Eleonora Frescobaldi -. La partecipazione e il sostegno di cittadini, aziende e istituzioni rende possibile il successo di questa manifestazione, confermando il valore della solidarietà e dell'impegno collettivo nella lotta contro questo male unendo cultura, sport e beneficenza nella cornice spettacolare di Firenze. Fa bene al cuore di tutti noi registrare un successo così clamoroso e crescente per quello che ormai è divenuto negli anni un appuntamento tradizionale per tanti amici, anche stranieri, che decidono di passare l’ultima domenica di settembre con noi».

«Corri la Vita è uno straordinario progetto di beneficenza dedicato alla cura del tumore al seno, voluto da Bona Frescobaldi oltre venti anni fa e portato avanti oggi da Eleonora Frescobaldi presidente - ha ricordato Leonardo Ferragamo -. Questa manifestazione, grazie al supporto di molti fiorentini e partecipanti provenienti da tutta Italia, è cresciuta costantemente anno dopo anno, diventando un punto di riferimento significativo a livello nazionale. Siamo particolarmente fieri di ospitare per la prima volta la conferenza stampa al Portrait di Milano. Crediamo che la sensibilità della stampa verso questa iniziativa possa conferirle una nuova e importante notorietà e visibilità, ci auguriamo che Corri la Vita possa ispirare e motivare molte altre iniziative simili in Italia, che vengono portate avanti con grande determinazione e impegno. La mia famiglia è estremamente orgogliosa di aver sostenuto questa manifestazione nel corso degli anni e di poter continuare a farlo in futuro perché questo impegno rappresenta un tributo alla nostra amata città».

«Il crescente successo di partecipazione e di raccolta fondi di Corri la Vita, ci consente di portare avanti importanti progetti assistenziali per la cura dei tumori al seno - ha dichiarato Marco Rosselli Del Turco, presidente del Comitato scientifico di Corri La Vita, ma allo stesso tempo pone con forza la responsabilità di spenderli al meglio, con la massima trasparenza e contenendo le spese amministrative e di gestione al minimo, utilizzando il contributo di centinaia di volontari a cui va il nostro ringraziamento».

«Corri La Vita è un punto di riferimento imprescindibile da 22 anni e rappresenta il connubio perfetto tra sport socialità e cultura. Il suo legame con Firenze e la Toscana è inscindibile, anche se ormai la manifestazione ha assunto un carattere di rilevanza nazionale - ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana -. Tematiche così importanti come la prevenzione e la cura del tumore al seno richiedono la solidarietà e l’impegno crescente di tutti, a partire dalle Istituzioni. Per questo come Regione Toscana in occasione del ventennale di Corri La Vita abbiamo conferito il Pegaso, il nostro massimo riconoscimento, per simboleggiare il nostro essere a fianco in questa battaglia di civiltà per la qualità della vita delle donne».