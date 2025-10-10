In bicicletta un messaggio di pace che salva anche l'ambiente

In anni difficili, dove le notizie riguardo le guerre in atto nel mondo si susseguono giorno dopo giorno, la bicicletta si conferma uno dei simboli più forti di un futuro più equo e sostenibile. Con questa convinzione, FIAB lancia PACICLICA, l’iniziativa che invita i ciclisti di tutta Italia a unirsi nelle file della storica Marcia della Pace Perugia-Assisi, in programma domenica 12 ottobre 2025. Nata nel 2005, il progetto non è solo un percorso per raggiungere l’Umbria, ma un vero e proprio manifesto.

Il messaggio lanciato dalla Federazione è diretto: la pace non è soltanto assenza di guerra. È anche sintonia con l’ambiente. L’obiettivo è trasformare ogni pedalata in un gesto di attenzione verso le persone e la natura. Come sottolinea Luigi Menna, Presidente di FIAB, l’uso sconsiderato delle risorse e i cambiamenti climatici creano danni profondi e crescenti ingiustizie sociali. Gli effetti dei disastri ambientali colpiscono in particolare le comunità più vulnerabili, violando i loro diritti fondamentali. Per questo, un mondo che tutela le risorse naturali e riduce le emissioni diventa un luogo più giusto, equo e sicuro per tutti.

Secondo Menna, «La bicicletta avvicina le persone e incentiva la collaborazione trasformandosi da semplice mezzo di trasporto a simbolo di equità, dialogo e impegno civile.»