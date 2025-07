La formazione alla cura come occasione di cambiamento per giovani e donne ai margini

Si avviano alla conclusione i corsi per Tecnico della Cura e dell’Assistenza all’Infanzia in Puglia, seconde edizioni di un progetto in fieri, realizzato da Dynamo Academy e Dynamo Camp, in co-progettazione con Intesa Sanpaolo Assicurazioni a livello nazionale e realizzato con Consorzio Meridia sul territorio pugliese.

Sono 2 i corsi realizzati a Bari, nel 2024-2025, e 40 i beneficiari che hanno potuto partecipare a un percorso di formazione gratuito, per acquisire competenze nell’ambito della cura e dell’assistenza all’infanzia. I percorsi formativi per Tecnico per la cura e l’assistenza all’Infanzia sono riconosciuti dalla Regione Puglia con D.D. n. 2432 del 07/12/2023 e permettono l’acquisizione dell’attestato di qualifica professionale.

Se ne è parlato martedì mattina presso la sede della Cooperativa Crescere Insieme con Gianfranco Visicchio, Presidente Consorzio Meridia, Anna Carbonara, Coordinatrice dei percorsi di qualifica Consorio Meridia, Lucia Parchitelli, Presidente della Commissione Istruzione Scolastica e Formazione professionale Regione Puglia, Serena Porcari, CEO Dynamo Camp e Presidente Dynamo Academy, Sandra Nannini, Direttore Sviluppo Dynamo Academy e Manuela Galbiati, Change Management, Learning e Focal Point Comunicazione, Intesa Sanpaolo Assicurazioni.

Il progetto ha avuto l’obiettivo di coinvolgere donne escluse dal mercato del lavoro e non inserite in programmi di studio o formazione, o in condizione di emarginazione economica e sociale, offrendo, in modo gratuito, percorsi di sviluppo di competenze nel settore della cura e dei servizi 0-6.

La crescente necessità di cura, presente nella nostra società, che richiede competenze specifiche e adeguate, può offrire opportunità di specializzazione e inserimento nel mondo del lavoro, e un nuovo percorso professionale e di vita, a ragazzi e donne esclusi dal mercato del lavoro. La gratuità dell’iniziativa ha incrementato la possibilità di accesso ai percorsi.

«Questo intervento», ha commentato Visicchio, «ha avuto un impatto diretto sul territorio dando opportunità concrete a donne escluse dal mercato del lavoro. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla coprogettazione e realizzazione».

«Dare competenze ai professionisti della cura è un tema chiave dell’economia e della società», ha dichiarato Serena Porcari, «la crescente necessità di cura richiede competenze specifiche e adeguate, e può offrire opportunità di specializzazione e inserimento nel mondo del lavoro, e un nuovo percorso professionale e di vita, a ragazzi e donne in condizione di esclusione sociale».

Il progetto fa parte di una più ampia iniziativa voluta da Dynamo Academy e Dynamo Camp con Intesa Sanpaolo Assicurazioni, in collaborazione con agenzie formative negli specifici territori, che dal 2022 ha offerto formazione e competenze in modo gratuito a 225 giovani e donne in condizione di emarginazione, nei territori di Toscana, Campania, Lazio, Puglia, per un totale di 4744 ore di formazione in aula e sul campo.

Le professioni sviluppate hanno il comune denominatore di costituire figure competenti per operare nella cura di persone fragili. Specificità di tutti i percorsi formativi è un approfondimento del Metodo Dynamo, con i fondamenti della Terapia Ricreativa Dynamo, un metodo sviluppato dal 2007 da Fondazione Dynamo Camp ETS a beneficio di bambini e adolescenti con patologie gravi o croniche e proposto negli anni da Dynamo Academy in contesti aziendali, scolastici e istituzionali come rafforzamento dei gruppi e come creazione di competenze nella cura.

Il progetto è attualmente in corso, oltre che in Puglia, anche in Campania e nel Lazio.