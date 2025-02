Fiducia, la trama del noi

Mercoledì 19 marzo alle ore 18.00 apre il Festival l’incontro “La fiducia fragile” con David Grossman in conversazione con Alessandro Zaccuri presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza del Magnifico Rettore Prof. Elena Beccalli, evento inaugurale in cui il celebre autore torna a interrogarsi e a interrogarci sulla necessità della fiducia in un tempo segnato da conflitti che ci appaiono insanabili. Segue alle ore 21.30 il reading di Luigi Lo Cascio al Teatro Franco Parenti dedicato al capolavoro di Cormac McCarthy, La strada, accompagnato dalle sonorizzazioni di G.U.P. Alcaro.

La seconda edizione di SOUL esplora la vita come atto di fiducia: nel giorno che verrà, nelle relazioni di oggi e di domani, nell’essere al mondo non semplicemente tra gli altri, ma con gli altri, perché la mancanza di fiducia prosciuga il presente, e non c’è futuro che possa crescere sul terreno arido dell’individualismo. Praticare la fiducia, anche quando la parola suona compromessa, significa dunque credere che una trama ci sorregga, e che questa trama sia fatta delle nostre intese, di aperture senza garanzie, dell’aspettativa che uomini e donne agiscano non per il male, ma per il bene.

Con un palinsesto di oltre 60 momenti – interamente ideato dal comitato curatoriale composto da don Luca Bressan, Armando Buonaiuto, Valeria Cantoni Mamiani, Aurelio Mottola – fra lezioni e dialoghi, spettacoli e concerti, performance, pratiche di fiducia attraverso canto, corpo e danza, laboratori esperienziali e attività per le scuole, il Festival si propone come occasione di sosta e ascolto, per trovare una dimensione più profonda dell’essere insieme e suggerire altri ritmi e itinerari del pensiero, rispondendo a un bisogno autentico di spiritualità e di ricerca interiore.

Ampio spazio viene dato alla scienza, ambito in cui la fiducia raccoglie le grandi sfide del presente, dalla salute all’ambiente. Giovedì 20 alle 17.30 presso l’Auditorium di Humanitas University l’incontro “Il virus della sfiducia: la scienza, i media e noi” con il divulgatore scientifico David Quammen (in collegamento) e l’immunologo Alberto Mantovani propone una riflessione sulla fiducia che riponiamo nella scienza e nella medicina, esaminando anche il ruolo cruciale dei media. Sabato 22 alle 11.30 al Piccolo Teatro Grassi “Le parole sono importanti! Linguaggio, neuroscienze e medicina” vede la partecipazione del neurofisiologo Fabrizio Benedetti, della neuroscienziata Michela Matteoli e del saggista Pino Donghi a moderare. Insieme si confrontano su come le parole possano essere veri e propri strumenti terapeutici, stimolando risposte biochimiche che alleviano l’ansia e influiscono sulla percezione del dolore. L'incontro è arricchito da letture di Simone Tudda dai testi di Eugenio Borgna. Il fisico nucleare Ambrogio Fasoli sabato 22 alle 15.30 presso la Sala degli Azionisti di Palazzo Edison nell’incontro “Quale fiducia per il nostro pianeta?” esplora invece le possibilità offerte dalla fusione nucleare come fonte di energia pulita e illimitata per riportare fiducia nel futuro del nostro pianeta.

Per il 2025 il programma di SOUL Festival di Spiritualità si sviluppa come un viaggio attraverso molteplici dimensioni della fiducia, toccando la sfera personale e collettiva, la relazione con se stessi, con gli altri e con il trascendente, offrendo spazi di riflessione, dialogo e condivisione in cui la fiducia è osservata attraverso la filosofia, la teologia, la letteratura, l’arte, l’economia e la politica.

Tanti gli appuntamenti a cui il pubblico potrà prendere parte, come le cene monastiche al Refettorio Ambrosiano, la meditazione all’alba sulle Terrazze del Duomo, gli esercizi spirituali mattutini sulle merlate del Castello Sforzesco con il funambolo Andrea Loreni, un ciclo di incontri dedicato ai Maestri di fiducia nella Sagrestia di Santa Maria delle Grazie accompagnati da musica tradizionale indiana per tabla e voce, il reading di Lino Guanciale , ispirato alla storia di John Law, al Piccolo Teatro Grassi. Novità di quest’anno è la rassegna SOUL Young, ideata e curata da giovani under 3 0, che si terrà sabato 22 marzo con un workshop e un gruppo di dialogo realizzati in collaborazione con Spazio Noce, e una speciale serata per esplorare la fiducia attraverso la stand-up comedy.

La riflessione sul fragile equilibrio tra rischio e fiducia nel sistema finanziario viene affrontata nel reading di Lino Guanciale “La fiducia nel denaro: la rocambolesca storia di John Law”, domenica 23 alle 11.30 al Piccolo Teatro Grassi, dedicato all’ascesa e al tracollo del celebre finanziere del '700, tra genio e spregiudicatezza. Il reading è introdotto da Alberto Foà ed è stato realizzato in collaborazione con AcomeA SGR.

La fiducia, essenziale per la coesione e la stabilità della società, è un elemento centrale di politica e istituzioni. Venerdì 21 alle 18.00 nella Sala degli Azionisti di Palazzo Edison, il dialogo tra la giurista Marta Cartabia e il sociologo Mauro Magatti, “Fiducia, autorità, potere”, intende riflettere sulla fiducia come fondamento della democrazia, sul rischio che il suo indebolimento possa aprire la strada a dinamiche di dominio e asservimento, e sulla distinzione tra il potere come imposizione e l’autorità come generatrice di affidabilità. Alla Fondazione Feltrinelli, presso la Sala Polifunzionale, tre incontri sviluppano questa tematica: venerdì 21 alle 18.00, in “Alla ricerca della fiducia perduta”, il sondaggista Nando Pagnoncelli esplora due fratture sociali da tempo affermatesi in Italia, la scarsa fiducia nelle istituzioni e tra gli individui, riflettendo sull'urgenza di ristabilire la fiducia per migliorare la convivenza e favorire la crescita sociale e civile. A seguire, venerdì 21 alle 19.15 il sociologo Massimiliano Panarari, introdotto da Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione Feltrinelli, conduce l'incontro “Può esistere una comunicazione politica che genera fiducia?”, esaminando il ruolo cruciale di una narrazione politica autentica e di una leadership in grado di connettersi emotivamente e razionalmente con gli elettori, e analizzando le sfide della comunicazione politica nell'era dei social media. Infine sabato 22 alle 16.30 ne “Il mosaico e il tecno-impero. Sul futuro dell’umanesimo europeo” l’esperto di geopolitica Gilles Gressani e il filologo e critico letterario Carlo Ossola discutono su come affrontare la crisi delle democrazie liberali, proponendo una riflessione su come difendere la pluralità e il valore dell’alterità in un mondo segnato da nazionalismi, sovranismi e chiusure identitarie. Modera il dialogo Aurelio Mottola, co-curatore di SOUL. Interviene per un videosaluto anche Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo.

Momenti di riflessione sul complesso rapporto tra fiducia e fede si terranno nella Sagrestia di Santa Maria delle Grazie. Venerdì 21 alle 20.30 nell’incontro “La fiducia e la fede: una coppia perfetta?” mons. Pierangelo Sequeri analizza come, a metà del secondo millennio, un malinteso teologico le abbia contrapposte, provocando una rottura storica non del tutto rimarginata all’interno del cristianesimo europeo. L’appuntamento è arricchito da intermezzi musicali di Bach, Bruckner, Whitney Houston, Frank Sinatra e i Queen. Sabato 22 alle 11.00 la pastora Cristina Arcidiacono, il teologo don Alberto Cozzi e il filosofo Marcello Ghilardi, moderati da don Luca Bressan, co-curatore di SOUL, nell’incontro “Dio è ancora un nome affidabile?” si interrogano su come si possa restituire credibilità a Dio come fonte di fiducia e rigenerazione dei legami in una società in cui il divino è sempre più evanescente e spesso strumentalizzato.

Il rapporto tra fede e fiducia si intreccia poi con altre tematiche come il tradimento, la credibilità di Dio nella società contemporanea e il significato autentico del miracolo nella fede cristiana. Così lo psicoanalista Massimo Recalcati domenica 23 alle 10.30 al Piccolo Teatro Strehler ne “Il miracolo della fede” propone una lettura del senso autentico del miracolo nell’insegnamento di Gesù: non come evento prodigioso, ma quale esperienza di grazia capace di trasformare e rigenerare la vita, mentre il filosofo Massimo Cacciari domenica 23 alle 17.30 al Museo Diocesano con “Pistis” analizza il legame tra fede e conoscenza, mostrando come la fiducia sia il fondamento di ogni ricerca e azione: nessuna impresa è concepibile senza la convinzione di poter raggiungere un obiettivo.

Dalla fiducia nel divino alla fiducia nell’altro: sabato 22 alle 11.00 al Piccolo Teatro Studio Melato si tiene la lectio magistralis del poeta e Cardinale José Tolentino de Mendonça accompagnato da Issei Watanabe che suona il violoncello dell’Orchestra del Mare, progetto della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti presieduta da Arnoldo Mosca Mondadori. Intitolato “Semi invece di crepuscoli”, l’incontro invita a riflettere su come, anziché cedere al pessimismo, possiamo dare credito alla vita e alle nostre relazioni, anche quando sembrano fragili, trasformandole in semi pronti a germogliare. L’appuntamento viene replicato alle 14.30 al Carcere di San Vittore. La replica è riservata ai detenuti, con un'apertura limitata al pubblico.

Sabato 22 alle 17.00 al Museo Diocesano, il dialogo “Gentilezza: la fioritura del noi” tra lo psicoterapeuta Alberto Penna e il medico palliativista Giada Lonati, moderato da Maria Cristina Ferradini, Consigliera Delegata di Fondazione Amplifon, esplora il valore della gentilezza nelle relazioni umane. Un’occasione per riflettere sulla sensibilità e sulla capacità di prendersi cura delle vulnerabilità, proprie e altrui, e su come la gentilezza aiuti a costruire fiducia e legami duraturi. A seguire, sempre al Museo Diocesano alle 18.30, “Fidarsi è un maglio” vede protagonista l'attore e artista Alessandro Bergonzoni, in conversazione con Armando Buonaiuto, co-curatore del Festival. Un dialogo su come la fiducia possa abbattere i muri della diffidenza e del cinismo, invitandoci a scommettere sul suo potere trasformativo per superare le paure e aprirci al mondo.

La fiducia come ponte fra culture e tradizioni religiose è al centro di diversi appuntamenti in programma. Il monaco cristiano Luciano Manicardi e il monaco buddista Fausto Taiten Guareschi sono protagonisti di “Quando muore un Maestro”, sabato 22 alle 15.30 alla Sagrestia di Santa Maria delle Grazie, per un confronto sulla fede e la fiducia a partire dai discorsi d’addio di Gesù e del Buddha, diversi nei toni ma vicini nell’intenzione e ugualmente preziosi per i cuori di chi resta.

Domenica 23 alle 11.00 nel Salone d’Onore della Triennale Milano l’incontro “Figli di Abramo, quindi fratelli” vede dialogare il vicario apostolico per l'Arabia meridionale Paolo Martinelli, il docente di teologia islamica Adnane Mokrani e il rabbino David Sciunnach sull’esperienza della Abrahamic Family House di Abu Dhabi. Un’occasione per mostrare come le grandi tradizioni religiose possano dare un significativo contributo alla costruzione della fiducia e delle relazioni tra i popoli. Introduce l’architetto e urbanista Stefano Boeri.

Al Memoriale della Shoah domenica 23 alle 11.00 si tiene l’incontro “La manna nel deserto. Fiducia, sicurezza e precarietà” con il rabbino capo Alfonso Arbib che leggerà il celebre episodio biblico del miracolo della manna interpretandolo come il paradigma della vita e della storia ebraica. A seguire alle 17.00 il rabbino Roberto Della Rocca e il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo nell’incontro “Ho fiducia, nonostante tutto” dialogano intorno al concetto di fiducia nella tradizione ebraica: fiducia in Dio, negli altri e nel futuro, come impegno reciproco tra individuo e comunità. L’incontro è accompagnato da letture dalla Bibbia ebraica e dalla musica di Manuel Buda.

Infine, il ciclo dedicato ai Maestri di fiducia nella Sagrestia di Santa Maria delle Grazie presenta quattro figure di grande rilevanza spirituale e filosofica provenienti da tradizioni culturali e di pensiero differenti, offrendo uno spunto di riflessione sull’importanza della fiducia attraverso diverse prospettive. Giovedì 20 alle 18.00 si terrà “Etty Hillesum e la sorgente nascosta” con lo scrittore don Paolo Alliata e “Don Milani e l'uomo del futuro” con lo scrittore Eraldo Affinati. Alle ore 20.30 segue “Raimon Panikkar: fiducia nell' umano, nel cosmo, nel divino” con il filosofo e psicoanalista Romano Madera e “Jiddu Krishnamurti e la finestra aperta del cuore” con la filosofa Maia Cornacchia. L’incontro è l’occasione per ascoltare il concerto di ragas indiani per tabla e voce con Rajnandini Chauhan e Nihar Mehta.

Il programma di SOUL Festival di Spiritualità affronta inoltre la fiducia in un’epoca di incertezza. Venerdì 21 alle 18.00 al Museo Diocesano il filosofo e psicoanalista Miguel Benasayag, in conversazione con Valeria Cantoni Mamiani, riflette su come affrontare il caos del nostro tempo nell'incontro “L’epoca dell’intranquillità: pensare, agire, pianificare con fiducia nel mondo incerto”. Un dialogo per sviluppare una visione consapevole e responsabile del mondo, senza cadere nel catastrofismo o nell’illusione che la tecnica possa risolvere ogni problema.

Segue venerdì 21 alle 20.30 presso la Sala Polifunzionale di Fondazione Feltrinelli, “Un milione di granelli di sabbia”, un incontro con la psicoanalista Eva Pattis Zoja. L’evento è arricchito dalla proiezione dell’omonimo documentario di Andrea Deaglio (2024, 65’), che approfondisce la tecnica terapeutica del Gioco della sabbia, utilizzata da Pattis per aiutare vittime di guerra, violenza e disastri a superare il trauma. Attraverso la creazione di immagini simboliche, questa pratica restituisce fiducia in un futuro possibile.