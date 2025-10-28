Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

martedì 28 ottobre 2025
 
LO SCANDALO
 

VIP nude con deep fake e AI, la difesa parte da noi

28/10/2025  Tra le vittime del deep nude ci sono la giornalista Francesca Barra, Caterina Balivo, Selvaggia Lucarelli e persino Sophia Loren e Cristina D’Avena. Appare chiaro che non tutto quello che può fare l’intelligenza artificiale è bene e questo deprecabile atto di abuso dell'immagine di tante donne ne è un esempio. Per esprimere solidarietà non andiamo a cercare le loro foto

I casi di deep fake e di deep nude di cui i media oggi stanno dibattendo è un segnale di un fenomeno molto complesso con cui dovremo allenarci a fare i conti nel prossimo futuro. 
Molte donne famose hanno improvvisamente scoperto che on line circolavano loro foto fake nelle quali il loro volto era stato abbinato a un corpo nudo. Giusto per dovere di cronaca  L’Ansa cita i nomi (autentici) e i corpi (rielaborati) di Francesca Barra, Andrea Delogu, Caterina Balivo, Diletta Leotta, Selvaggia Lucarelli, Sophia Loren, Angelina Mango, Elisabetta Canalis, Arisa, Michelle Hunziker, Maria Elena Boschi e Cristina D’Avena. In pratica mentre ciascuna di loro viveva i propri impegni professionali e personali, qualcuno si era divertito a creare queste immagini finte grazie all’intelligenza artificiale e a diffonderle in rete. Grazie all’utilizzo di app, questa operazione non richiede nessuna competenza tecnica specifica. Il costo per attivare funzioni molto evolute su queste app è irrisorio, consentendo a chiunque di spogliare virtualmente una persona a partire da una sua foto.

 

Ora sono state bloccate molte applicazioni che offrono questa funzione ma le vie di fuga a questo divieto sono ancora molte. 
Questo fatto ci pone ancora una volta di fronte a una domanda urgente: la scelta di fare o non fare un’azione di falsificazione come questa può essere lasciata alla volontà del singolo? Ovviamente la risposta è negativa in quanto il pericolo che fatti simili si possano ripetere è alquanto probabile. In Italia esiste una legge ed esiste un garante per ciò che avviene online, ma l’evoluzione digitale marcia su scala globale e a ritmi rapidissimi e la possibilità di fare atti illeciti, come è avvenuto in questo caso, è ancora altissima. Se nella vita reale, rubare le foto nude di qualcuno è molto complesso ed espone ad un rischio altissimo di essere intercettato e condannato (purtroppo non sempre ciò accade e le denunce inascoltate per revenge porn sono una triste piaga ancora da sanare), farlo attraverso l’intelligenza artificiale è un gioco da ragazzi. 


È chiaro a tutti che i dilemmi etici su cosa è lecito fare o non fare con l’intelligenza artificiale sono oggi al centro delle priorità mondiali. Non tutto quello che può fare l’intelligenza artificiale è bene e quello che ha coinvolto molte donne in questo deprecabile atto di abuso sulla loro immagine ne è un esempio. Ma il dilemma etico si pone ogni giorno per milioni esseri umani, primi fra tutti i giovani che devo costruire la loro visione etica del vivere abitando un tempo molto complesso. 

 

Esprimiamo globalmente la nostra solidarietà alle donne protagoniste di questa grave vicenda e come primo gesto concreto di vicinanza decidiamo di non andare a cercare le loro foto. Nell’attesa di una politica mondiale che tuteli ciò che si può fare e ciò che non si può fare anche nell’online iniziamo da oggi ad allenarci nello scegliere come comportarci nella nostra vita virtuale. Ogni nostro like o visualizzazione è una piccola goccia che condiziona il divenire del web. Usiamo responsabilmente questo potere.

