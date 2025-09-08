Gaza è senza reporter, i ragazzi della Striscia prendono il loro posto

«Vogliamo vivere» è la richiesta di Amina, 15 anni, palestinese di Gaza. La sua voce attraversa il blackout e le esplosioni fino a Gaia, 29 anni, dottoranda in etica della robotica di Pisa e divulgatrice di filosofia della scienza. Amina era una studentessa liceale, ma ha dovuto interrompere gli studi dopo che i bombardamenti israeliani hanno distrutto la sua scuola e l’80% delle infrastrutture di Gaza. Da circa un anno, le due ragazze si sentono regolarmente, quando l’elettricità lo consente. L’amicizia cresce e Amina trova il coraggio di documentare la propria quotidianità in video: il suo modo di chiedere che l’Occidente guardi ciò che sta accadendo lì, a lei e alla sua gente. Gaia racconta: «Mi sono esposta più volte sulla questione palestinese e Amina mi ha trovato così, nello spazio dei social.