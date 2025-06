È l'italiano padre Ielpo il nuovo Custode di Terra Santa

Prende il testimone da padre Francesco Patton in un momento delicatissimo per i luoghi santi. Padre Francesco Ielmo, già delegato della Custodia per l'Italia diventa il nuovo Custode di Terra Santa e Guardiano del Monte Sion per i prossimi sei anni. Papa Leone, infatti, ha confermato la sua elezione avvenuta da parte del Ministro Generale dell’Ordine

Francescano dei Frati Minori con il suo Definitorio. Nato a Lauria (Potenza) il 18 maggio 1970, ha fatto la professione perpetua nell’Ordine nel 1998; nel 2000 è stato ordinato presbitero.

Insegnante dal 1994 al 2010, è stato anche rettore dell’Istituto Franciscanum Luzzago a Brescia, membro del Consiglio nazionale della Fidae (Federazione Istituti di Attività Educative) e definitore provinciale della Provincia

lombarda. Ancora è stato parroco di Sant’Antonio di Padova a Varese dal 2010 al 2013. Dal settembre 2013 al 2016 è stato Commissario di Terra Santa della Lombardia, continuando l’incarico dal 2016 al 2023 per la Provincia del Nord Italia. Dal 2014 è membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Pro Terra Sancta. Dal 2022 è Presidente della Fondazione Terra Santa, Delegato del Custode di Terra Santa per l’Italia, Delegato Generale per la ristrutturazione delle Province in Campania, Basilicata e Calabria. Nel ringraziare per la nomina padre Ielmo ha dichiarato di sentire la gravità del momento e di affidarsi, per questo suo novuo compito, a Dio, al suo ordine e ai suoi confratelli.