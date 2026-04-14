Papa Leone sceglie la casa di accoglienza per anziani delle Piccole sorelle dei poveri per ricordare al mondo che «Il cuore di Dio non è con i malvagi, gli arroganti o gli orgogliosi. Il cuore di Dio è con i piccoli, con gli umili». Nella sua visita ad Annaba, l’antica Ippona, Prevost torna a parlare di guerra e lo fa proprio visitando la struttura che dà accoglienza a una quarantina di persone, in maggioranza musulmani, che hanno bisogno di attenzione e cura. E mentre Trump torna ad attaccarlo dicendo che non capisce nulla della guerra, il Pontefice ribadisce: «Penso che il Signore, guardando giù dal cielo su una casa come questa, dove le persone si sforzano di vivere insieme in fraternità, direbbe: “C'è speranza!” Sì, perché il cuore di Dio è fatto a pezzi da guerre, violenza, ingiustizia e bugie. Ma il cuore del Padre nostro non è con i malvagi, gli arroganti o gli orgogliosi. Il cuore di Dio è con i piccoli, con gli umili, e con loro costruisce il suo Regno di amore e pace giorno dopo giorno, proprio come vi state sforzando di fare qui nel vostro servizio quotidiano».