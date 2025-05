La Chiesa oltre gli stereotipi: a Milano il Giubileo della comunicazione

È confermato per sabato 10 maggio a Milano il Giubileo del mondo della comunicazione a livello diocesano, evento a cui sono invitati giornalisti, operatori della comunicazione, studenti delle scuole di giornalismo e tutte le persone interessate. A riflettere sui temi della mattinata sarà don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana. Indubbiamente la morte di papa Francesco e le cronache di queste settimane sui preparativi del Conclave offrono ulteriori elementi di riflessione su come oggi la Chiesa viene raccontata dai media, tra vecchi cliché e nuove narrazioni. E qualora, prima del 10 maggio, arrivasse la “fumata bianca” l’incontro sarà l’occasione per ascoltare alcune prime analisi da parte degli ospiti sulla nuova stagione che si apre per la Chiesa universale.

Alle ore 10, nell’Aula Manzoni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, prenderà il via il convegno «Uscire dalla bolla: comunicazione e Chiesa, oltre gli stereotipi». Dopo i saluti della rettrice Elena Beccalli, interverrà con una relazione introduttiva Maria Grazia Fanchi, direttrice dell’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo, professore ordinario di Cinema, fotografia e televisione nella stessa Università. Seguirà un dialogo tra monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, Mario Calabresi, giornalista e scrittore, direttore di Chora Media, e don Stimamiglio, dialogo moderato da Donatella Negri, giornalista del TGR Lombardia. L’incontro rappresenta di fatto anche il “recupero” del tradizionale incontro annuale dell’Arcivescovo con i giornalisti e i comunicatori, sospeso a gennaio per non sovrapporsi al Giubileo dei giornalisti in Vaticano.

Già oltre 200 gli iscritti, ma è ancora possibile prenotare la propria partecipazione compilando questo form. Alle 12.30 verrà poi proposto un breve momento di preghiera nella Basilica di Sant’Ambrogio, una delle chiese giubilari della Diocesi. Nell’occasione monsignor Delpini consegnerà ai presenti una sua Lettera inedita a giornalisti e operatori della comunicazione, come una sorta di mandato ai comunicatori delle parrocchie. La partecipazione a questo momento non necessita di iscrizione. A completare le iniziative, dal pomeriggio di venerdì 9 alla mattina di lunedì 12 maggio, nei chiostri dell’Università Cattolica sarà visitabile la mostra «Comunicare la speranza – Un’altra informazione è possibile», promossa dalla Società San Paolo e dalle Figlie di San Paolo, con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione e del Dicastero per la Comunicazione.