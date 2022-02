La foto naturalistica più bella del mondo è di un italiano

È l’italiano Cristiano Vendramin a vincere il “People's Choice Award for Wildlife Photographer of the Year 2021” ossia il premio del pubblico di uno dei più noti e prestigiosi concorsi di fotografia naturalistica al mondo.

Avvocato vittoriese di 39 anni, ha vinto con questa sua fotografia intitolata “Lake of ice” (Lago di ghiaccio): uno scorcio invernale del lago di Santa Croce, in Alpago (Belluno), ripreso due anni fa.

Il concorso ha raccolto anche quest’anno quasi cinquantamila scatti di fotografi, sia professionisti che amatori. A corredo le foto degli altri classificati