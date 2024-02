La parola sfida l’illegalità: il ruolo della stampa e il rapporto con i poteri forti

Una vicenda, quella de L’Ora della Calabria, a dieci anni dalla censura che portò alla chiusura della redazione del quotidiano calabrese, diventa lo spunto per una riflessione a più voci sul sempre delicato tema della libertà di informazione quale un pilastro dello stato di diritto e di una società giusta e democratica, poiché aiuta a rivelare, prevenire e combattere l’illegalità in tutte le sue forme. Se n’è discusso nel corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Calabria, guidato dal presidente Giuseppe Soluri, alla presenza di Don Antonio Coluccia, del professore Alberto Scerbo e del condirettore di “Famiglia Cristiana”, Luciano Regolo. Collegati in remoto il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e il condirettore dell’Agi, Paolo Borrometi.

«Ogni potere cerca di piegare l’altro, il giornalismo italiano ha una lunga storia di contiguità con i poteri, soprattutto con quello politico» ha esordito il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Giuseppe Soluri. «Molti grandi giornali sono stati contigui alla politica, molti editati direttamente da realtà politiche o partitiche: esperienze che raccontano di un rapporto che ha sempre fatto discutere. La libertà di stampa va difesa fino in fondo, anche se è sempre più difficile per via della precarizzazione del lavoro giornalistico ormai quasi totalizzante, anche in tanti giornali importanti».

A portare un prezioso contributo al dibattito anche Don Antonio Coluccia, che a Roma e non solo, è un simbolo della lotta allo spaccio e alla criminalità: proprio nelle vie dello spaccio, nelle vie senza luce, lui va con la luce, il megafono e rende la preghiera azione di disturbo contro l'oblio di cui loro si nutrono. Don Antonio cerca ogni giorno di strappare i giovani con le sue iniziative, con i valori dello sport - a San Basilio ha aperto una palestra della legalità dove si fa pugilato - e con la sua testimonianza coraggiosa, per la quale vive da molti anni sotto scorta.

Luciano Regolo racconta quanto accaduto nella notte tra il 18 e il 19 febbraio 2014, soffermandosi su come la vicenda del L'Ora della Calabria abbia influenzato profondamente la sua vita professionale e personale. «Qui rappresento un gruppo di colleghi che hanno lottato per difendere valori durante quel periodo. Abbiamo occupato la sede della redazione del giornale, praticamente per due mesi, uscendone arricchiti umanamente» afferma ancora Regolo. «Quella che abbiamo fatto è stata una esperienza di lotta per la dignità della professione». Regolo ripercorre le tappe, anche più difficili e intense, di una vicenda scaturita dalla “pressione” fatta all’editore de L’Ora della Calabria di sollecitare la non pubblicazione di una notizia: vale a dire l’avviso di garanzia che aveva raggiunto il figlio del senatore Gentile per presunte consulenze d’oro all’Asp di Cosenza.

Regolo ricorda l’inquietante telefonata rimasta nella storia, fatta dallo stampatore Umberto De Rose, allora anche presidente di FinCalabra, per nome e per conto dei Gentile. Il giornale non uscì in edicola con la scusa di un guasto alla rotativa, che poi una perizia disposta dalla stessa Procura di Cosenza dimostrerà non essersi mai verificato. “Il cinghiale quando viene ferito ammazza tutti... “, dice De Rose all’editore utilizzando una metafora poco felice. E se pensavano di convincerlo con quella metafora minacciosa urlata in piena notte al telefono prima dell'improvviso guasto alle rotative, hanno fatto male i loro conti. Perché il "cinghiale" non solo non ha fermato la notizia ma è diventato anche il titolo dell'editoriale di Luciano Regolo: "La censura e l'era del cinghiale". E poi tra tentativi di avviare altre iniziative editoriali, sempre misteriosamente sfumate, e quattro anni di processi finiti in un nulla di fatto, la storia del primo di quelli che Regolo - coniando un nuovo termine - ha definito Accorduni, è ormai nota a tutti.

«Gli Accorduni sono intese ai confini della legalità che servono a mantenere lo status quo, determinando i tanti ritardi ravvisati in questa terra» dice Regolo che nella sua terra era tornato per “restituire” il buono delle opportunità che gli erano state offerte, manifestando un attaccamento che non è mai venuto meno. «Volevo mettermi al servizio di questa terra a cui sono molto grato, anche cercando di fare una cooperativa. Ma con grande dispiacere a un certo punto ho colto l’impossibilità di andare avanti, i “poteri forti” non ci avrebbero mai permesso di aprire. Raccontando, aprendo il confronto su quanto accaduto allora, non facciamo altro che agire concretamente per promuovere i valori della legalità, anche attraverso progetti come quelli svolti con Famiglia Cristiana in occasione delle iniziative per i 90 anni del giornale, e cito un esempio per tutti: la visita al Santuario di Polsi, conosciuto per quello che rappresenta oltre che nella sua spiritualità anche quale luogo di incontri della ndrangheta. Dobbiamo contrastare la massoneria deviata, che si nutre del silenzio e riceve legittimazione da esso, difendere la verità e la radicalità nel giornalismo, evitando compromessi e sensazionalismo. Per questo non possiamo che ripartire dall’importanza dell'educazione e dell'informazione corretta nel rendere le comunità più vigili e difese. Ed è importante» conclude Regolo «lavorare con la chiesa per affrontare le sfide legate alla legalità, specialmente nelle aree più colpite dalla pressione e dagli accordi loschi».