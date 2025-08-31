Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

domenica 31 agosto 2025
 
il pensiero
 

Le parole di pace del cardinal Martini

31/08/2025  Nell'anniversario della scomparsa dell'arcivescovo di Milano, avvenuta il 31 agosto 2012, ricordiamo quanto diceva sul dolore e sulla sofferenza. Per non alimentare morte e vendetta

Se ciascun popolo guarderà solo al proprio dolore, allora prevarrà sempre la ragione del risentimento, della rappresaglia, della vendetta. Ma se la memoria del dolore sarà anche memoria della sofferenza dell'altro, dell'estraneo e persino del nemico, allora essa può rappresentare l'inizio di un processo di comprensione. Dare voce al dolore altrui è premessa di ogni futura politica di pace.

cardinale Carlo Maria Martini

