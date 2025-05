Leone sulla scia di Francesco: una donna segretaria del Dicastero guidato da suor Brambilla

Non torna indietro papa Leone. Sulla scia del predecessore, la prima nomina in curia tocca a una donna. AL dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, già retto dalla “prefetta” suor Simona Brambilla, arriva, come segretaria suor Tiziana Merletti, già superiora generale delle Suore Francescane dei Poveri. Immediate le congratulazioni della giunta comunale di Teramo e di tutto l’Abruzzo. Suor Merletti, infatti, è nata il 30 settembre 1959 a Pineto (Teramo). Nel 1986 ha emesso la prima professione religiosa nell'Istituto delle Suore Francescane dei Poveri. Ha conseguito, nel 1984, la Laurea in Giurisprudenza presso l'allora Libera Università Abruzzese degli Studi "Gabriele d'Annunzio" a Teramo e, nel 1992, il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense a Roma. Dal 2004 al 2013 è stata superiora generale del suo Istituto religioso. Attualmente è Docente presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Antonianum a Roma e collabora, in qualità di canonista, con l'Unione Internazionale delle Superiore Generali.